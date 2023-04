Teck Resources respinge offerta di acquisizione da Glencore

Teck Resources

(Teleborsa) - Il board di, società mineraria canadese, hada parte di. Il colosso anglo-svizzero, operante nello stesse campo, vorrebbe acquisire la società e successivamente separarla per creare due business, che secondo Teck esporrebbe i propri azionisti al commercio di carbone termico e petrolio."Il consiglio non sta contemplando una vendita della società in questo momento. Riteniamo cheper massimizzare il valore per gli azionisti di Teck", ha affermato la presidente Sheila Murray - Il comitato speciale e il consiglio di amministrazione rimangono fiduciosi che la separazione proposta in Teck Metals e Elk Valley Resources (EVR) sia nel migliore interesse di Teck e di tutte le sue parti interessate, sia una transazione molto più interessante e non limiti la nostra opzionalità in futuro".La proposta di Glencore prevede un'acquisizione totalitaria di Teck da parte di Glencore offrendo 7,78 azioni Glencore per ogni azione con diritto di voto subordinato Teck di Classe B e 12,73 azioni Glencore per ogni azione ordinaria Teck di Classe A, che rappresentaper entrambe.La proposta prevede l'intenzione di procedere con ladelle attività combinate di carbone termico e metallurgico nonché delle attività relative alle ferroleghe della società risultante dalla fusione in una nuova società quotata in borsa. La restante società includerebbe le operazioni di metalli di base di Glencore e Teck, nonché le attività di commercio di petrolio e altre materie prime di Glencore (diverse dal commercio e dal marketing del carbone).