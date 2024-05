Anglo American respinge di nuovo offerta aggregazione BHP

Anglo American

(Teleborsa) - Nuova bocciatura diall'offerta di. Si tratta della seconda volta che viene respinta l'offerta di aggregazione presentata dalla rivale della società mineraria multinazionale, nonostante la scorsa settimana ci sia stata un'apertura ad un rilancio.Secondo quanto riporta il Financial Times, l'offerta BHP presentata oggi era strutturata allo stesso modo di quella originale, ma avrebbe dato agli azionisti di Anglo American una partecipazione maggiore in BHP. In particolare, la proposta rivista prevedeva un aumento del 15% sulla quota di capitale che andrebbe agli azionisti Anglo American.si è detto deluso per il rifiuto di una operazione che ritiene andrebbe a favore di entrambi i gruppi.