BPER, Fitch migliora rating a BBB- con outlook Stabile

BPER Banca

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha migliorato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) die il Viability Rating (VR) a "bbb-" da "bb+". L'è "".L'upgrade, si legge in una nota dell'agenzia di rating, riflette "i progressi compiuti da BPER nell'attuazione della strategia di, che si traduce in un significativo miglioramento della qualità dell'attivo a livelli più vicini alle medie internazionali e in una riduzione del capitale investito sui crediti deteriorati". Questi miglioramenti hanno "notevolmente ridotto la vulnerabilità di BPER agli shock della qualità degli attivi in Italia a livelli in linea con pari rating".Inoltre, l'upgrade considera anche il, a seguito delledelle filiali Banca Carige e ex Intesa Sanpaolo, che dovrebbero nel tempo contribuire a migliorare la redditività operativa.