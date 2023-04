WTO, rallenta crescita commercio globale a +1,7%: pesano inflazione e guerra in Ucraina

(Teleborsa) - Per l'(Wto) la guerra ine l'ostinata inflazione registrata in tutti i paesi del mondo potrebbero frenare la crescita delnel 2023, rallentando il ritmo della ripresa economica dopo laLa stima della crescita per quest'anno, infatti, si ferma al +1,7%, in rallentamento di un punto percentuale rispetto al +2,7% registrato nel 2022. Il report del Wto indica anche una frenata per quel che riguarda laal +2,4% nel 2023 dopo il +3% del 2022 e il +5.9% del 2021.Per gli economisti dell'Organizzazione a determinare tale rallentamento è l'inflazione nonostante i prezzi deie dell'energia siano diminuiti rispetto ai livelli registrati dopo lo scoppio della guerra. Tale calo però non è bastato ad evitare che il reddito delle persone e la domanda di beni importati venisse eroso.In base alle previsioni del Wto la crescita del commercio globale dovrebbe però tornare a crescere nel 2024 al 3,2%. Restano però vivi i rischi legati al riacutizzarsi dellee all'