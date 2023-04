EdiliziAcrobatica, valore dei contratti sottoscritti stabile in 1° trim

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che nel primo trimestre 2023 ildai clienti è cresciuto del 43%. Ilè passato dai 25,5 milioni di euro del 2022 agli attuali 25,74 milioni di euro, con la società che sottolinea che sono stati "ottenuti senza sostanziali interventi di cessione del credito e sconto in fattura".Il trend positivo nel mercato italiano registrato nel primo trimestre dell'anno è replicato sia in- dove si è passati da 1,02 milioni di euro nel 2022 agli attuali 1,37 milioni - sia indove da 0,23 milioni si è passati a 0,27 milioni.Lead oggi sono 1.818, 345 in più rispetto rispetto al 2022 (erano 1.473).“Non è certo scontato mantenere un trend di crescita così evidente come quello che Acrobatica conferma anche nel primo quarter dell'anno - commenta il- tuttavia questo risultato dimostra, senza dubbio alcuno, che ilo a strumenti creati a sostegno del sistema imprenditoriale, quali la cessione del credito"."Strumenti che rappresentano occasioni che il gruppo ha saputo cogliere per rafforzare la propria crescita certo, ma che di fatto non intervengono a modificare un modello di business che si basa su un", ha aggiunto.