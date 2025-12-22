Irce, contratto con Simest per intervento finanziario da 6 milioni di euro sulla controllata cinese

Irce

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha sottoscritto un, società per l'internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che prevede una favore di IRCE Electromagnet Wire (Jiangsu) Co. Ltda.L'intervento finanziario, volto a supportare il progetto di espansione del gruppo in Cina, èed è cosi articolato: 2,4 milioni di euro come investimento nel capitale sociale di IRCE Electromagnet Wire (Jiangsu) Co. Ltda di cui 1,2 milioni di euro sottoscritti da SIMEST direttamente e 1,2 milioni di euro sottoscritti per conto del MAECI -Ministero Affari esteri e Cooperazione Internazionale; 3,6 milioni di euro come erogazione di finanziamenti soci a IRCE Electromagnet Wire (Jiangsu) Co. Ltda di cui 1,8 milioni di euro sottoscritti da SIMEST direttamente e 1,8 milioni di euro sottoscritti per conto del MAECI -Ministero Affari esteri e Cooperazione Internazionale.Il contratto d'investimento comporta un, fino al 31 dicembre 2030. Il contratto d'investimento prevede che Irce deliberi un aumento di capitale sociale in IRCE Electromagnet Wire(Jiangsu) Co. Ltda di complessivi 11,4 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro riservati a Irce e 2,4 milioni di euro a Simest a seguito del quale la partecipazione di Simest sarà pari al 10,8% del capitale sociale di IRCE Electromagnet Wire(Jiangsu) Co. Ltda L'operazione avrà esecuzione nel 2026.