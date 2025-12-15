Canada: inflazione stabile, segnali di raffreddamento dai dati core

(Teleborsa) - L'inflazione canadese è rimasta stabile al 2,2% su base annua, nel mese di novembre, confermando il ritmo di ottobre e leggermente al di sotto delle attese degli analisti. Lo ha reso noto Statistics Canada
, sottolineando come la crescita dei prezzi dei servizi si sia raffreddata, mentre i beni abbiano registrato un incremento più marcato.
Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,1%, in linea con le previsioni.
Le due misure preferite dalla Banca del Canada
– gli indici “median” e “trim” – hanno rallentato al 2,8% dal 3% precedente. Su base annualizzata, a tre mesi, la crescita è scesa al 2,3% dal 2,6%. Anche l’inflazione al netto di alimentari ed energia è calata al 2,4%, mentre quella esclusa la benzina è rimasta stabile al 2,6%.
Nonostante il raffreddamento, la diffusione delle pressioni inflazionistiche si è ampliata: il 42% dei beni e servizi monitorati ha registrato aumenti superiori al 3%, contro il 34% di ottobre.
A spingere verso il basso l’inflazione sono stati i prezzi più bassi per viaggi organizzati e alloggi, oltre a un rallentamento degli affitti. Al contrario, hanno pesato al rialzo i generi alimentari, cresciuti del 4,7%, il massimo da dicembre 2023, trainati da frutta fresca, carne bovina e caffè.
La Banca del Canada ha mantenuto il tasso di riferimento al 2,25%, ribadendo che l’attuale livello è "appropriato" per sostenere la crescita e contenere l’inflazione. Il governatore Tiff Macklem
ha chiarito che eventuali mosse arriveranno solo in caso di "nuovi choc" o di un cambiamento sostanziale dello scenario.
I mercati si attendono una sostanziale stabilità fino all’ottobre 2026, quando potrebbe profilarsi un primo rialzo.
Il quadro complessivo mostra un’inflazione vicina al target del 2%
, ma con pressioni di fondo ancora attorno al 3%. La banca centrale appare fiduciosa che la debolezza dell’economia, aggravata dai dazi statunitensi su settori chiave, contribuirà a mantenere sotto controllo la dinamica dei prezzi.