Canada: inflazione stabile, segnali di raffreddamento dai dati core

(Teleborsa) - L'inflazione canadese è rimasta stabile al 2,2% su base annua, nel mese di novembre, confermando il ritmo di ottobre e leggermente al di sotto delle attese degli analisti. Lo ha reso noto, sottolineando come la crescita dei prezzi dei servizi si sia raffreddata, mentre i beni abbiano registrato un incremento più marcato.Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,1%, in linea con le previsioni.Le due misure preferite dalla– gli indici “median” e “trim” – hanno rallentato al 2,8% dal 3% precedente. Su base annualizzata, a tre mesi, la crescita è scesa al 2,3% dal 2,6%. Anche l’inflazione al netto di alimentari ed energia è calata al 2,4%, mentre quella esclusa la benzina è rimasta stabile al 2,6%.Nonostante il raffreddamento, la diffusione delle pressioni inflazionistiche si è ampliata: il 42% dei beni e servizi monitorati ha registrato aumenti superiori al 3%, contro il 34% di ottobre.A spingere verso il basso l’inflazione sono stati i prezzi più bassi per viaggi organizzati e alloggi, oltre a un rallentamento degli affitti. Al contrario, hanno pesato al rialzo i generi alimentari, cresciuti del 4,7%, il massimo da dicembre 2023, trainati da frutta fresca, carne bovina e caffè.La Banca del Canada ha mantenuto il tasso di riferimento al 2,25%, ribadendo che l’attuale livello è "appropriato" per sostenere la crescita e contenere l’inflazione. Ilha chiarito che eventuali mosse arriveranno solo in caso di "nuovi choc" o di un cambiamento sostanziale dello scenario.I mercati si attendono una sostanziale stabilità fino all’ottobre 2026, quando potrebbe profilarsi un primo rialzo.Il quadro complessivo mostra un’inflazione vicina al, ma con pressioni di fondo ancora attorno al 3%. La banca centrale appare fiduciosa che la debolezza dell’economia, aggravata dai dazi statunitensi su settori chiave, contribuirà a mantenere sotto controllo la dinamica dei prezzi.