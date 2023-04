Maire Tecnimont perfeziona acquisto 83,5% di Conser

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - NextChem Holding, controllata di, ha perfezionato l’acquisizione di una quota pari all’83,5% di Conser, società di tecnologie proprietarie e ingegneria di processo con sede a Roma, annunciata il 23 gennaio 2023.Ilè di circa 35,8 milioni, di cui 28,4 milioni corrisposti in data odierna e 7,4 milioni differiti e subordinati al soddisfacimento di talune condizioni. Il contratto di acquisizione prevede inoltre unasulla base del raggiungimento di specifici risultati operativi relativi agli esercizi 2023 e 2024 e una struttura di opzioni put e call sulla restante quota del 16,5% da esercitarsi entro i prossimi tre anni.Fondata oltre 50 anni fa, Conser può contare su un portafoglio di brevetti tecnologici estremamente diversificati dedicati alla transizione energetica e ai processi per prodotti di chimica fine ad alto valore aggiunto, che comprende tecnologie flessibili ed economicamente vantaggiose per l'anidride maleica, il butandiolo e il dimetil succinato, elementi fondamentali per la produzione di plastiche biodegradabili. Dotate di eccellenti proprietà di biodegradazione, queste plastiche mostrano prospettive di mercato molto promettenti, grazie a una domanda crescente soprattutto in Asia. Il portafoglio di Conser comprende inoltre tecnologie per chimica fine per la produzione dibatterie al litio e derivati a base biologica (glicerina vegetale).Il contributo atteso da Conser in termini di margine operativo (EBITDA) nel corso del 2023 è stimabile in circa 13-15 milioni, consolidando una posizione finanziaria netta positiva per oltre 10 milioni.Nell’operazione Conser è stata assistita da FAI ADVISORY e dallo studio legale Foschiani di Roma, mentre per MAIRE l’operazione è stata gestita dal team legale, societario ed M&A del Gruppo.