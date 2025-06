MAIRE e Newcleo costituiscono la JV Nextcleo per soluzioni innovative nell'industria nucleare

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la sua controllata, azienda francese che sviluppa una tecnologia innovativa per la produzione di energia nucleare, hanno firmato untra NEXTCHEM e newcleo, al fine di sviluppare la Conventional Island e la Balance of Plant di impianti nucleari di nuova generazione su scala commerciale basati sul reattore modulare avanzato (AMR) da 200 MWe di newcleo.Ile il restante 40% da newcleo. Nextcleo sarà consolidata integralmente da NEXTCHEM, che manterrà il controllo operativo. Gli accordi vincolanti prevedono anche che NEXTCHEM riceva una partecipazione iniziale di circa l'1,25% di azioni di newcleo, che aumenterà fino a circa il 5% alla valutazione attuale pre-money di newcleo, al raggiungimento di alcune milestone.Nextcleo. In particolare, newcleo svilupperà la Nuclear Island basata sulla propria tecnologia LFR (Lead-cooled Fast Reactor)-AS-200, mentre NEXTCHEM apporterà il suo know-how distintivo per lo sviluppo dell’ingegneria di base avanzata e fornirà attrezzature proprietarie associate alla Conventional Island e Balance of Plant dell’impianto nucleare, così come i servizi di project management e integrazione per newcleo.Nextcleodi integrazione adi tecnologia SMR (Small Modular Reactor) e AMR.Il piano di newcleo prevede che il primo prototipo simulatore (pre-cursor prototype) di un AMR sia realizzato entro il 2026 in Italia e che il primo reattore entri in attività entro la fine del 2031 in Francia, mentre laper il primo impianto di scala commerciale è prevista intorno al"Siamo molto entusiasti di unire le forze con newcleo per stabilire un nuovo standard nel campo della transizione energetica - ha commentato- Con Nextcleo iniziamo un nuovo percorso per industrializzare modelli di chimica a zero emissioni di carbonio basati su una fornitura di energia sicura, affidabile e competitiva"."Siamo orgogliosi di avere MAIRE, tramite NEXTCHEM, tra i nostri azionisti grazie ad una partnership, a lungo termine, che unirà l'esperienza di entrambe le aziende per creare soluzioni innovative per l'industria nucleare - ha detto- Questa collaborazione sfrutterà il comprovato track record di MAIRE nei progetti industriali complessi, accelerando la commercializzazione della nostra tecnologia del reattore veloce raffreddato a piombo. Oggi il nostro progetto sta facendo un ulteriore passo avanti per trasformare la visione in realtà".