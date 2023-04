Focus su Autogrill, al via l'OPA Dufry

Autogrill

(Teleborsa) - Sotto i riflettori oggi, il titolo, nel giorno in cui prende il via l'offerta di Dufry che porterà al delisting della società.Le azioni della società quotata su Euronext Milan e, attiva nei servizi di ristorazione per chi viaggia. quotano al momento 6,39 euro al di sopra dei valori dell'OPA Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana e corrispondente a 21 giorni di borsa aperta, è iniziato oggi, 14 aprile 2023, e terminerà il 15 maggio, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe.