Health Italia, Amara Life Holdings ha il 6% del capitale

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha comunicato che la societàha superato la soglia di rilevanza del 5%. L'azionista ha dichiarato di detenere alla data del 13 aprile 2023 un ammontare di 1.209.983 azioni, pari alAmara Life Holdings Ltd risulta quindi ildietro Sorgiva Holding S.p.A. (29,54%), Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso SCpA (12,60%) e PFH (9,37%).Il titolo Health Italia è stato protagonista di un, passando dagli 1 euro per azione dell'1 marzo agli 1,9 euro della chiusura odierna (-1% rispetto agli 1,92 euro di ieri). Il titolo è, quando la società era stata colpita da un'indagine della Guardia di Finanza.