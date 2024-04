Health Italia, ok da soci a bilancio e riduzione componenti CdA

Health Italia

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha approvato ild'Esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato di attribuire ilpari a 1.253.789 euro come segue: a Riserva Legale per il 5% pari a 62.689 euro; a Utili portati a nuovo pari a 1.191.100 euro.Inoltre, i soci hanno deliberato la riduzione del numero dei componenti delda sette a sei membri.