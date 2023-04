Grifal, Intesa Sanpaolo conferma target price e Buy

Intesa Sanpaolo

Grifal

(Teleborsa) -ha confermato ailsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, confermando anche ilsul titolo a "". Il broker sottolinea che Grifal ha registrato risultati 2022 ampiamente in linea con le stime, tornando a un profilo di margine più in linea con la sua performance storica.Viene sottolineato che il. L'acquisizione degli ordini è stata descritta come "sostenuta e in continua crescita"."Apprezziamo il completamento della linea di estensione della capacità di Cologno ad inizio anno e la conferma della- si legge nella ricerca di Intesa Sanpaolo - Stimiamo che rappresenterà la maggior parte delle entrate del gruppo entro il 2024".Inoltre, sono stati rivisti leggermente al rialzo i nostri ricavi e l'EBITDA del 2023-24, diventando ", dato l'attuale contesto di tassi di interesse più elevati".