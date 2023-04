Goldman Sachs, utile in calo nel primo trimestre con crollo investment banking

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha registratoper 12,22 miliardi di dollari (-5% sul 1° trim 2022 e +15 del 4° trim 2022) e utili netti per 3,23 miliardi di dollari (-18% sul 1° trim 2022 e +144 del 4° trim 2022) nel primo trimestre del 2023. L'utile per azione (EPS) è stato di 8,79 dollari, rispetto a 10,76 dollari per il primo trimestre del 2022 e 3,32 dollari per il quarto trimestre del 2022.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 8,10 dollari su ricavi per 12,79 miliardi di dollari.I ricavi netti includono unadi circa 470 milioni relativa a una vendita parziale dele al trasferimento del resto del portafoglio a "held for sale" (in gran parte controbilanciato da una riduzione degli accantonamenti per perdite su crediti di circa 440 milioni).Ilè stato dell'11,6% e ilè stato del 12,6% per il primo trimestre del 2023."Gli eventi del primo trimestre hanno agito come un altro stress test nella vita reale, dimostrando la- ha commentato il- La nostra cultura di gestione del rischio profondamente radicata, la forte liquidità e la solida posizione patrimoniale ci hanno permesso di continuare a supportare i nostri clienti e fornire solide performance".e rimaniamo concentrati sull'esecuzione della nostra strategia per far crescere ulteriormente le nostre principali franchigie di Global Banking & Markets e Asset & Wealth Management", ha aggiunto.Le commissioni disono state pari a 1,58 miliardi di dollari, il 26% in meno rispetto al primo trimestre del 2022, principalmente a causa di ricavi netti significativamente inferiori nell'Advisory, che riflette un calo significativo delle operazioni dicompletate a livello di settore, e nel, che riflette un calo nel settore.I ricavi netti in(fixed income, currencies and commodities) sono stati di 3,93 miliardi, il 17% in meno rispetto al primo trimestre del 2022, riflettendo ricavi netti significativamente inferiori nell'intermediazione FICC, guidati da ricavi netti significativamente inferiori in, parzialmente compensati da ricavi netti significativamente più elevati ine maggiori ricavi netti su mutui e prodotti di credito.I ricavi netti insono stati di 3,02 miliardi, il 7% in meno rispetto al primo trimestre del 2022, a causa di ricavi netti significativamente inferiori nell'sia in derivati che in prodotti cash. I ricavi netti nel finanziamento azionario sono stati significativamente più elevati, riflettendo principalmente l'aumento degli spread.