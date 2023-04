illimity, accordo con Engineering per commercializzazione piattaforma informatica

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha siglato un, avente ad oggetto ladi illimity, la sua commercializzazione a soggetti terzi e il suo sviluppo futuro. Contemporaneamente a questo annuncio, è stata resa nota la risoluzione consensuale del contratto di licenza siglato tra illimity e il Gruppo ION, avente ad oggetto i sistemi informativi sviluppati dalla banca.L'accordo raggiunto prevede lada illimity a Engineering e il diritto di esclusiva per Engineering alla commercializzazione della stessa per il periodo 2023-2032 (eventualmente estendibile) a fronte di undi 55,5 milioni di euro che sarà contabilizzato da illimity nel 2023 e versato nel periodo 2023-2026, a cui potranno aggiungersi ulteriori complessivi 4,5 milioni di euro nel periodo 2024-2032 a fronte degli aggiornamenti successivi della piattaforma messi a disposizione da illimity che Engineering ha la facoltà di acquisire.L'accordo prevede, inoltre, il pagamento da Engineering a illimity di significativisui risultati che saranno realizzati da Engineering attraverso l’offerta a terzi della piattaforma di illimity (con modalità on premise e SaaS), di singole applicazioni di essa, o in taluni casi di servizi di Banking as a Service, nel periodo 2023-2032.La collaborazione industriale prevede, infine, che Engineering metta a disposizione profili e competenze specialistiche a condizioni e costi predefiniti per supportare lo sviluppo di lungo periodo della piattaforma IT di illimity, diventando così il partner tecnologico di riferimento della banca. Nell'ambito dell'accordo è stato previsto unerogati da Engineering a favore di illimity, di società del Gruppo o, in generale, dell’ecosistema illimity nonché di soggetti terzi da questa presentati, per 15 milioni di euro l'anno (oltre IVA) garantiti per il periodo 2023-2032.illimity e Engineering si sono impegnate a definirein esecuzione degli impegni vincolanti assunti (long form agreement) con la sigla dell'accordo annunciato oggi.