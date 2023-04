Matica Fintec, assemblea approva bilancio e destinazione utile

Matica Fintec

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, hadi esercizio ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Inoltre, ha ddell'esercizio, pari a 2.318.481 euro, per 115.924 euro a riserva legale e per 2.202.557 euro a utili portati a nuovo.Infine, i soci hanno deliberato di conferire alla società di revisione Nexia Audirevi, per gli esercizi 2023-2025, l'legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato.