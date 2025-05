Ferretti, assemblea azionisti approva dividendo a 0,1 euro per azione

Ferretti

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti diha approvato ilcon un utile di esercizio pari a 63,19 milioni di euro. Deliberata la distribuzione di unagli azionisti in misura pari adper ciascuna delle 338.482.654 azioni emesse ed in circolazione alla data di stacco della cedola, per un importo massimo di 33,84 milioni di euro con data di pagamento il 18 giugno 2025, data stacco cedola il 16 giugno 2025 e record date il 17 giugno 2025.L’Assemblea degli azionisti ha inoltre integrato ilnominando, rispettivamente, amministratore esecutivo e amministratore non esecutivo (non indipendente), fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.