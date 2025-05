Confinvest, ok assemblea a bilancio 2024

Confinvest

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di, market dealer di oro fisico da investimento, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria ed ha ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberando di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 501.467, interamente a “Riserva Straordinaria”.L’Assemblea ha nominato Alessandro Cafarelli quale Sindaco Effettivo e Giovanni Amendola quale Sindaco Supplente; l’attuale Collegio Sindacale della Società, si legge in una nota, è pertanto composto come segue: Gianluigi Rossi (Presidente), Carlo Montanari (Sindaco Effettivo), Alessandro Cafarelli (Sindaco Effettivo), Giovanni Amendola (Sindaco Supplente), Ugo Palumbo (Sindaco Supplente).Il Collegio Sindacale nell’attuale composizione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.