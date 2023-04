Autostrade Meridionali: "non a conoscenza" di elementi che giustificano movimento titolo

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) -, concessionario quotato su Euronext Milan, ha comunicato di ". Lo si legge in una nota, in riferimento al recente andamento in Borsa e dopo aver sentito anche l'azionista di controllo Autostrade per l'Italia.Il titolo hae oltre il 220% nell'ultimo anno. L'accelerazione maggiore è avvenuta dal 23 febbraio 2023, quando il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 3,50 euro per azione.Nella nota odierna, la società ha reso noto che "al mercato da ultimo in data 23 febbraio 2023, [...] in relazione alle attività in corso ed alle strategie aziendali per il futuro, a seguito del subentro del nuovo concessionario subentrato dal 1° aprile 2022".Laè scaduta il 31 dicembre 2012 e, a valle della procedura di gara, la società di progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A., è subentrata in data 1° aprile 2022 nella gestione dell'infrastruttura autostradaleIl 23 febbraio 2023 era stato comunicato che Autostrade Meridionali sta, che "potranno includere anche la partecipazione a gare per la realizzazione e/o gestione di arterie autostradali, ovvero per l'acquisizione di partecipazioni in imprese che operano in tali attività".