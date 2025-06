Autostrade per l'Italia conferma impegno Manifesto UN Global Compact Network Italia

(Teleborsa) - A un anno dalla firma del Manifesto "Imprese per le Persone e la Società”, promosso dall’UN Global Compact Network Italia,sul fronte della, un asset centrale nella strategia aziendale del Gruppo.Nel 2024, il percorso avviato con la prima adesione al Manifesto ha trovato attuazione concreta indelle persone,, alloe allaCon la firma del Manifesto, Autostrade per l’Italia si impegna anelle sue strategie aziendali peranche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. La società partecipa attivamente all'iniziativa che promuove un, ispirato aiIn Italia,, tra imprese e realtà non profit. L’impegno del Gruppo si traduce in azioni misurabili, rendicontate ogni anno nella Relazione Annuale Integrata e coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030.