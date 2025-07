Eventi e scadenze del 22 luglio 2025

Martedì 22/07/2025

(Teleborsa) -- Indicatori di solidità finanziaria- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni- Indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey): risultati per l'Italia08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:30 -- via G. Ripamonti 88, Milano - Inaugurazione di SmartCityLab Milano, incubatore e acceleratore certificato, laboratorio di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie, centro di promozione dell'innovazione urbana aperto alla cittadinanza. Interverrà, tra gli altri, Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato PwC Italia11:00 -- 21 HOUSE OF STORIES Navigli, Milano - Evento di Telepass per presentare i risultati del 2024 e del primo semestre 2025 e il nuovo modello inedito e rivoluzionario di fruizione del telepedaggio e della mobilità in Italia, con l'AD Luca Luciani e il Chief Consumer Revenues Officer, Aldo Agostinelli11:00 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà a Roma, alla Camera dei Deputati, per il "Premio Italia-Israele 2025 - Mutamento geopolitico: il nuovo ruolo d'Israele"11:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo moda, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Urso, per gli operatori13:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l’adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, svolge l'audizione in videoconferenza dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni14:00 -- Cinisello Balsamo, sede di FEDERMACCHINE - All'assemblea interverranno Bruno Bettelli, presidente FEDERMACCHINE, e Barbara Cimmino, Vice Presidente Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti. Nell’occasione saranno illustrati i dati inediti di consuntivo 2024 e previsioni 2025 per l'industria italiana di comparto14:30 -- Montecitorio - Incontro bilaterale del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, Marcos Perestrello14:30 -- Intervento di apertura del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla Conferenza sulla Revisione Integrata del Quadro Normativo per le Grandi Banche, a Washington, D.C.15:00 -- Sede del CNEL, Roma - Evento promosso da FIPE-Confcommercio per un confronto sul fenomeno del dumping contrattuale. Interverranno, tra gli altri, il ministro Marina Elvira Calderone, Renato Brunetta (Presidente CNEL) e Lino Enrico Stoppani (Presidente FIPE)15:00 -- Montecitorio - Nella cornice delle iniziative intraprese dall’Assemblea parlamentare della Nato per celebrare il 70° anniversario della sua prima riunione, la Camera dei deputati ospita una Cerimonia celebrativa. Intervengono, tra gli altri, Lorenzo Fontana, Presidente della Camera e Marcos Perestrello de Vasconcellos, Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:30 -- Montecitorio - Stipula della Convenzione tra la Camera dei deputati e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana17:00 -- Si svolgerà a Villa Madama la Cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di 46 nuovi funzionari diplomatici appartenenti al corso di formazione "Tosca Barucco", alla presenza dei Ministri Tajani, Bernini e Zangrillo17:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra una delegazione dell'Assemblea Parlamentare della NATO, in occasione del 70° anniversario di costituzione17:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro Urso interviene all'evento "L'investimento istituzionale nelle start-up innovative".19:00 -- Cena informale e scambio di vedute tra la Presidente Christine Lagarde e il Consiglio Direttivo con la Presidente della Banca Europea per gli Investimenti, Nadia Calviño19:00 -- Civitavecchia, Forte Michelangelo - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, partecipano al 160° Anniversario dell'istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Semestrale consolidata al 30 6 2025