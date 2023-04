MPS, nominato nuovo CdA: Maione presidente e Lovaglio AD

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - L'degli Azionisti di, che ha visto una partecipazione pari al 82,43% del capitale attraverso il Rappresentante Designato, haindividuale di esercizio e il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022.I soci hanno deliberato di, promossa, per la settima volta, dal socio Bluebell Partners Ltd, contro alcuni ex-amministratori (ex Presidente ed ex Amministratore Delegato) ed ex Direttore Generale della Banca, con una percentuale di voti contrari alla proposta del 96,59%, favorevoli dello 0,09% e di astenuti del 3,31%.Via libera alla relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti, oltre che al2023 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo basato su "phantom shares"., per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Dalla, titolare di una partecipazione del 64,23% e che ha incassato voti per l'80,97%, sono stati tratti: Nicola Maione (indipendente); Luigi Lovaglio; Paola Lucantoni (indipendente); Anna Paola Negri-Clementi (indipendente); Laura Martiniello (indipendente); Donatella Visconti (indipendente); Gianluca Brancadoro (indipendente); Lucia Foti Belligambi (indipendente); Domenico Lombardi (indipendente); Paolo Fabris De Fabris (indipendente); Renato Sala (indipendente); Stefano Di Stefano.Dalla(di minoranza), risultata seconda per numero di voti con una percentuale del 15,20%, sono stati tratti: Marco Giorgino (indipendente); Alessandra Giuseppina Barzaghi (indipendente); Paola De Martini (indipendente).è stato nominatoe Gianluca Brancadoro vice presidente. Nel CdA post-assemblea, è stato deliberato di confermare Luigi Lovaglio quale amministratore delegato e si è proceduto alla costituzione dei comitati endo-consiliari.