Kolinpharma, assemblea approva bilancio e conferma CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, had'esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberato didi esercizio, pari a 342.342 euro, a riserva legale per 17.117 euro e a riserva straordinaria per 325.225 euro.I soci hanno deliberato dideterminando in 6 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione che resterà in carica per gli esercizi 2023-2025. Il CdA risulta composto da: Rita Paola Petrelli (Presidente); Massimo Mantella (Amministratore Delegato); Edoardo Ferragina (Amministratore non esecutivo); Giannunzio Corazza (Amministratore non esecutivo); Francesco Maria Spano (Amministratore indipendente); Maurizio Altini (Amministratore indipendente).Infine, il CdA ha avviato il piano di acquisto e disposizione di