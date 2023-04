Asta BOT sei mesi, rendimenti in aumento

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hacon rendimenti in aumento.In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del(riapertura), per cui la domanda ha raggiunto 4,2 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,69. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato si è assestato alSono stati anche collocati 3,5 miliardi di euro nella riapertura del(riapertura). La domanda è stata pari a 5,3 miliardi, per un rapporto di copertura a 1,51. Il rendimento medio ponderato è pari al, ovvero 25 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 29 marzo 2023.