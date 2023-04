American Airlines ottiene utile in 1° trim per prima volta in quattro anni

American Airlines

(Teleborsa) -, compagnia aerea statunitense, ha chiuso il primo trimestre del 2023 con undi 10 milioni di dollari, o 0,02 dollari per azione. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 33 milioni di dollari, o 0,05 dollari per azione. Lehanno raggiunto il dato record di 12,2 miliardi di dollari, in aumento del 37% su base annua.La società ha generato unrecord di 3,3 miliardi di dollari e unrecord di 3 miliardi di dollari."Il team di American Airlines ha condotto un'ottima operazione e hafinanziaria per il trimestre, ottenendo un utile nel primo trimestre per la prima volta in quattro anni", ha affermato il CEO Robert Isom.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,05 dollari su ricavi per 12,2 miliardi di dollari."Guardando al, rimaniamo concentrati su affidabilità, redditività, rafforzamento del bilancio e creazione di ancora più valore per i nostri azionisti, i membri del team, i clienti e le comunità che serviamo", ha aggiunto.American Airlines hadi utili rettificati per azione per l'intero anno 2023 da 2,50 a 3,50 dollari.