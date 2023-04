BBVA, utile in aumento del 39% nel primo trimestre grazie al Messico

BBVA

(Teleborsa) -, gruppo bancario spagnolo, ha realizzato nelunpari a 1.846 milioni di euro, in aumento del 39,4% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, trainato dall'andamento dei proventi ricorrenti dell'attività bancaria, principalmente reddito netto da interessi.Il risultato ha superato le aspettative degliper 1,66 (secondo dati Refinitiv), nonostante l'iscrizione - per l'esercizio 2023 - dell'sugli enti creditizi e sugli enti creditizi finanziari per 225 milioni di euro, inclusa nella voce altri proventi e oneri di gestione del conto economico.In in particolare, inBBVA ha realizzato un utile netto attribuibile di 1.285 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, con un aumento del 44,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.sono aumentati del 25,4% a livello di gruppo, fortemente influenzati dai tassi diosservati nei paesi in cui il opera.Sono aumentati anche i fondi svalutazione attività finanziarie (+28,9% in ragione d'anno ea cambi costanti), conprincipalmente in Sud America e Messico, in un contesto di crescita dell'attività.Laè aumentata del 2,3% rispetto a fine dicembre 2022, grazie alla buona performance dei fondi off-balance sheet (+7,2%), legata anche alla maggiore preferenza della clientela nei loro confronti.