BBVA prevede una crescita a due cifre dell'utile per l'intero anno

(Teleborsa) -, uno dei più grandi gruppi bancari dell'eurozona, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 2,2 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto all'anno precedente (+38% a tassi di cambio costanti). Gli utili per azione sono aumentati a un ritmo ancora più elevato, del 23% su base annua.Ilè stato pari a 6,51 miliardi di euro, in aumento del 25%. Gran parte di questo dinamismo derivava da un'attività superiore. Isono aumentati del 9,5%, dimostrando l'impatto positivo dell'attività principale della banca nella società: 35.000 famiglie hanno acquistato una casa, 155.000 nuovi prestiti sono stati concessi a PMI e lavoratori autonomi e 70.000 grandi aziende hanno ricevuto finanziamenti per investire nella loro crescita.Inoltre, lehanno registrato un aumento del 37% su base annua, raggiungendo 1,89 miliardi di euro, principalmente grazie a payment systems e asset management. Per aree di business si distingue il contributo di Turchia e Messico.Tra gennaio e marzo, BBVA ha aggiunto 2,8 milioni di, il 67% dei quali digitalmente; e ha incanalato 20 miliardi di euro in attività sostenibili."Nel primo trimestre del 2024 abbiamoche migliorano le nostre prospettive - ha affermatodi BBVA - Ora prevediamo di registrare una crescita a due cifre nell'utile dell'intero anno. L'evoluzione dei nostri guadagni è positiva per la società nel suo insieme: attraverso la nostra attività, ci sono più prestiti ai nostri clienti, crescita dell'occupazione, più distribuzioni ai nostri azionisti e maggiori contributi fiscali. Tutto ciò si riflette in un maggiore benessere sociale".