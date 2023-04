Deutsche Bank, utile migliore del previsto nel 1° trim. Tagli a posti di lavoro

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha registratopari a 7,7 miliardi di euro nel, in aumento del 5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta del dato più alto dal 2016, nonostante le uscite di attività nell'ambito del programma di trasformazione della banca e le difficili condizioni dei mercati finanziari durante il trimestre.I ricavi netti disono stati pari a 2,7 miliardi, in calo del 19%; in particolare, i ricavi Fixed Income & Currencies (FIC) sono diminuiti del 17%. I ricavi netti disono stati di 2,4 miliardi, in crescita del 10% su base annua, trainati da un forte margine di interesse. In particolare, la raccolta netta nel trimestre è stata di 6 miliardi, trainata dalla raccolta in prodotti di investimento. Ilè cresciuto di 13 miliardi a 531 miliardi durante il trimestre.Deutsche Bank ha annunciato undi 1,9 miliardi di euro, in aumento del 12% su base annua. L'è stato di 1,158 miliardi di euro, rispetto all'utile di 1,060 miliardi di euro dell'anno precedente e delle attese degli analisti per un calo a circa 977 milioni di euro. Si tratta dell'undicesimo trimestre consecutivo di profitti per l'istituto di credito tedesco dopo il completamento di un vasto piano di ristrutturazione iniziato nel 2019."Miriamo ad accelerare l'esecuzione della nostra strategia attraverso una serie di misure annunciate oggi: aumentare le nostre ambizioni di efficienza operativa, aumentare l'efficienza del capitale per guidare i rendimenti e supportare le distribuzioni agli azionisti e cogliere le opportunità per superare i nostri obiettivi di crescita dei ricavi", ha detto il"Una forte generazione organica di capitale ci consente di riaffermare il nostro impegno nelle distribuzioni e ci stiamo preparando a condurreproprie entro la fine dell'anno", ha aggiunto.Sul fronte dell'efficienza operativa, sono state annunciate:; razionalizzazioni ulteriori nella piattaforma mutui; ottimizzazione della rete distributiva retail; e migliori operazioni automatizzando i processi.