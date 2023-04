Reddito di cittadinanza perde appeal ma domande sono stabili a marzo

(Teleborsa) -, misura di welfare introdotta dal Movimento Cinquestelle che ha i giorni contati, in quanto verrà presto sostituita dal nuovo strumento denominato MIA., stando all'Osservatorio INPS, iil Reddito di Cittadinanza e la Pensione di cittadinanza sono statirispetto all'analogo periodo del 2022. Iche hanno percepito almeno una mensilità sono stati, per un totale di 2,6 milioni di persone coinvolte.i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza erano 902mila (il 90%) mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza erano 103 mila (il 10%) per un totale di, stabili rispetto al mese precedente, e 2,15 milioni di persone coinvolte così ripartite: 1,55 milioni nelle regioni del Sud e nelle Isole, 338 mila nelle regioni del Nord e 267 mila in quelle del Centro.. A marzo sono stati spesi per il sussidio contro la povertà 575,39 milioni mentre nei primi tre mesi dell'anno sono stati spesi 1,8 miliardi (2,1 del primo trimestre 2022).il beneficio sono stati circa(in calo rispetto ai 73mila del 2022, 107mila del 2021 e 25mila nel 2020). le motovazioni per cui si perde il beneficio sono molteplici, ma l piu' frequente è l'accertamento della "mancanza del requisito di residenza/cittadinanza".sono stati(314mila nel 2022, 343mila nel 2021 e 256 mila nel 2020). La causa più frequente di decadenza riguarda la variazione dell'ISEE in aumento (superamento della soglia prevista), che cade proprio a febbraio quando viene ripresentata la DSU.