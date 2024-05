Povertà si riduce in Italia ma redditi reali crollano con inflazione

(Teleborsa) - Nonostante la diminuzione del rischio povertà, iitaliane sono colati, per effetto dell', che ha eroso gli aumenti del reddito a livello nominate. E' quanto emerge da unadegli italiani nel 2023.Nel 2023,italiana risultava a, ma la percentuale risulta in calo rispetto al 2022 (al 24,4%), per effetto di unadella quota di popolazione a, che si attesta al 18,9% (da 20,1% dell’anno precedente) solo in parte compensata daldella popolazione in condizione di(4,7% rispetto al 4,5%). Daltronde, laumento dell’occupazione nel 2022 ha portato a una decisa contrazione rispetto all’anno precedente della quota di individui (8,9% da 9,8%) che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro.Nel 2022, ilè aumentato in termini nominali, ma segna unatenuto conto della forte accelerazione dell’inflazione registrata nell’anno. La contrazione delè stata pari a -ben più accentuata rispetto al -1,1% del Nord-est, al -1,2% del Mezzogiorno ed -0,9% del Centro (-0,9%). La contrazione complessiva dei redditi familiari rispetto al 2007, anno che precede la prima crisi economica del nuovo millennio, resta ancora notevole, con una perdita in termini reali pari, in media, al -7,2%: la contrazione è di -10,8% nel Centro, -10,2% nel Mezzogiorno, -5,1% nel Nord-ovest e -2,8% nel Nord-est.L’andamento del reddito familiare in termini reali nel corso del 2022 mostra glnon compensata dalla pur significativa crescita in termini nominali dei redditi associata alla ripresa dell’attività economica e alle misure di sostegno alle famiglie introdotte nel corso dell’anno.anche in termini reali (+0,7%), mentre i redditi da lavoro dipendente sono diminuiti del 2% così come i redditi da trasferimenti.Nel 2022, iltotale dellequello delle(era 5,6 nel 2021), , in lieve miglioramento rispetto al 2021 (quando era pari a 5,6) e al di sotto del valore pre-pandemia del 2019 pari a 5,7. Si torna in sostanza ai livelli del 2007 quando era 5,2. Se si includono gli affitti figurativi, il rapporto nel 2022, pari a 4,7, è di fatto stabile rispetto al 2021 (quando era 4,8).Il 2022 è stato attraversato da. Grazie al superamento delle restrizioni imposte ai lavoratori delle aziende durante l’emergenza sanitaria e alla ripresa economica dalla crisi innescata dalla pandemia, il legislatore ha potuto decretare per l’intero 2022 il definitivo, che ha determinato unaa protezione dell’occupazione quantificabile in circain meno rispetto all’anno precedente.Anche per il 2022 il(RdC) continua a rappresentare laSe nel 2019 le famiglie beneficiarie del RdC eranodelle famiglie italiane, nei due anni successivi di pandemia 2020 e 2021 le stesse sono cresciute rispettivamente al 5,3% e 5,9%, per poi consolidarsi al 6,3% nel 2022, con 1,65 milioni di unità in termini assoluti e benefici medi annui pari a 5.232 euro.Da segnalare anche visto(AUU) a partire dal 1° marzo 2022.di assegni per carichi familiari (AUU/ANF) che, in media, ricevono importi annui pari a circa 1.930 euro, per un ammontare di 15,1 miliardi di euro. che il 16,8% delle famiglie interessate mantiene il diritto agli assegni familiari di vecchia istituzione (in media beneficiano di 410 euro annui e nel 50% dei casi sono sostenute da un ritirato dal lavoro), mentre, ovvero non aventi diritto prima ad alcuna prestazione per il sostegno dei componenti a carico (in media percepiscono 1.730 euro annui, nel 73% dei casi hanno figli minori e nel 25% sono sostenute da un percettore di reddito autonomo).