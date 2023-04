Gas, Signoretto (Eni): meno pressione su prezzi, domanda Cina deve ancora riprendersi

Eni

(Teleborsa) - "Ilper questasarà molto differente da quello della scorsa estate, perché entriamo con stoccaggi più pieni, e questo. Inoltre, stiamo anche osservando che laappieno; se da un lato c'è stata una ripresa nel Medio Oriente e in India, la Cina è ancora indietro, perché l'economia deve ancora riprendersi". Lo ha affermato, Director Global Gas & LNG Portfolio di, nella call con la comunità finanziari sui risultati del primo trimestre 2023 "L'è invece, perché il clima può cambiare, ma comunque ci aspettiamo più volatilità per l'inverno che per l'estate", ha aggiunto.In merito alla, Signoretto ha evidenziato i progressi fatti e ricordato che "l'Algeria avrà un grande ruolo in questo e maggiori flussi di GNL rappresenteranno un altro grande contributo".