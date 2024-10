Mercato energetico, 2023 anno sfidante: ENI pubblica World Energy Review

ENI

(Teleborsa) -. Ilè stato l’amplificarsi delle tensioni geopolitiche che hanno determinato nuove difficoltà e ulteriori incertezze in un contesto di importanti trasformazioni già in atto. L’incertezza geopolitica, unita alla debolezza economica, continua a rappresentare un rischio per le prospettive di crescita e per i futuri scenari sempre più. In un contesto incerto, anche nel 2023 il consumo primario mondiale di energia ha confermato ilcon la crescita ad un tasso prossimo al(WER), la sua rassegna statistica energetica mondiale, che quest’anno, oltre ai macro trend (oil, gas, rinnovabili e minerali critici) offre una panoramica ancora più comprensiva, includendo dati su popolazione, PIL, carbone, generazione elettrica ed emissioni diper accompagnare il lettore nell’analisi delle dinamiche di settore.Di seguito i principali trend emersi:, nel 2023 prezzi in flessione del 18% y/y (Brent pari 82,6 $/b vs 101,2 $/b del 2022). Nonostante le preoccupazioni per i rallentamenti dell'economia globale, le azioni dell'OPEC+ hanno mantenuto i prezzi nell’intorno degli 80 $/b. La domanda ha continuato ad aumentare (+2,3 Mb/g vs 2022) e si è attestata a 102 Mb/g superando il livello pre-pandemia trainata dai paesi non OCSE. La produzione ha registrato una crescita di 1,8 Mb/g rispetto al 2022 raggiungendo il livello di 96,6 Mb/g, sostenuta dai paesi non OPEC. Laè cresciuta nel 2023 di 1,8 Mb/g, l’incremento netto piùsignificativo degli ultimi 20 anni.Per quanto riguarda il gsi sono ridotti di circa il 60% rispetto al 2022. Su scala globale, si è registrata una tendenza in tutti i mercati verso un graduale riequilibrio. La domanda mondiale di gas si è mantenuta stabile nel 2023 (+0,1% vs 2022) con dinamiche divergenti su scala globale, in particolare con il significativo incremento della Cina assorbito in parte dalla frenata dell’UE. La produzione mondiale di gas è leggermente aumentata nel 2023 (+0,3% rispetto al 2022), tra i principali produttori inaumento Stati Uniti e Cina, in controtendenza la Russia. Per quanto riguarda il GNL, sono aumentate sia le capacità globali di liquefazione (+2%) che di rigassificazione (+6%)nel 2023 a livello mondiale e confermano la crescita esponenziale degli ultimi anni. Nel mix di generazione elettrica, la quota di solare ed eolico si attesta al 13%, rispetto al 60% generato da fonti tradizionali. La produzione globale di biocarburanti è aumentata dell’8% con l’incremento più marcato per il biodiesel.hanno registrato un forte incremento in termini di produzione in particolare il litio (+23%), seguito dal cobalto e dalle terre rare (+17%).Infine non si può trascurare cheha influenzato le emissioni globali di CO2 (energy related), che nel 2023 sono aumentate di ca. l’1%, raggiungendo il nuovo record di 37,2 Gton.