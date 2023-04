Saras, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

Saras

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha approvato ilal 31 dicembre 2022, che si è chiuso con un utile netto pari a 399 milioni di euro, e ha deliberato la distribuzione di unpari a 0,19 euro per ciascuna delle 951.000.000 azioni ordinarie in circolazione, per un totale di 180,69 milioni di euro prelevandoli dall'utile di esercizio.Inoltre, l'assemblea ha deliberato di mettere inil suddetto dividendo in data 24 maggio 2023 (con data di registrazione 23 maggio 2023, e stacco cedola n.8 in data 22 maggio 2023).I soci hanno deliberato di determinare inil numero di(in linea con quanto suggerito dal consiglio uscente in merito alla propria composizione quantitativa) e provveduto alla nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi.Il nuovo consiglio di amministrazione è: Massimo Moratti; Angelo Moratti; Angelomario Moratti; Gabriele Moratti; Giovanni Emanuele Moratti; Franco Balsamo; Giovanni (detto Gianfilippo) Mancini (indipendente), Valentina Canalini (indipendente); Adriana Cerretelli (indipendente); Laura Fidanza (indipendente); Francesca Stefania Luchi (indipendente); Silvia Pepino (indipendente).