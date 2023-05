Marriott aumenta guidance dopo primo trimestre oltre le attese

Marriott International

(Teleborsa) -, società con in portafoglio oltre 8.400 proprietà in 30 marchi alberghieri, ha chiuso ildel 2023 con unpari a 648 milioni di dollari, rispetto all'utile netto rettificato del primo trimestre 2022 di 413 milioni di dollari. L'è stato pari a 2,09 dollari, rispetto all'EPS rettificato di 1,25 dollari nello stesso trimestre di un anno fa. Isono aumentati del 34% a 5,62 miliardi di dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione rettificato di 1,84 dollari su ricavi per 5,41 miliardi di dollari.L'azienda ha aggiunto circa 11.000 camere a livello globale durante il primo trimestre, comprese circa 5.800 camere nei mercati internazionali. Alla fine del trimestre, ladi Marriott ammontava a oltre 3.050 proprietà e circa 502.000 camere, comprese oltre 21.000 camere approvate, ma non ancora soggette a contratti firmati.La societàun utile rettificato per l'intero anno compreso tra 7,97 e 8,42 per azione dollari, rispetto alla previsione precedente di 7,23-7,91 dollari.