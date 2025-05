Marriott taglia le previsioni di ricavi per l'intero 2025

Marriott

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che gestisce e concede in franchising numerose strutture alberghiere, ha chiuso ilcon commissioni di gestione base e franchising che hanno totalizzato 1.071 milioni di dollari, con un aumento del 7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'aumento è principalmente attribuibile all'aumento del RevPAR e alla crescita delle unità, nonché all'aumento delle commissioni sulle carte di credito residenziali e in co-branding.L'ha totalizzato 1.217 milioni di dollari, con un aumento del 7%. L'utile netto è stato di 665 milioni di dollari, con un aumento del 18%, mentre l'è stato pari a 2,39 dollari nel trimestre, rispetto a un utile per azione di 1,93 dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente. L'è stato pari a 645 milioni di dollari, rispetto a un utile netto rettificato del primo trimestre 2024 di 620 milioni di dollari. L'utile per azione rettificato è stato pari a 2,32 dollari, rispetto a un utile per azione diluito rettificato di 2,13 dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente."La combinazione di una domanda di viaggi costante, della forza dei nostri marchi e del nostro modello di business basato sulle commissioni ha prodottonel primo trimestre - ha commentato il- Nonostante l'accresciuta incertezza macroeconomica, il RevPAR globale è aumentato di oltre il 4%, trainato principalmente da un aumento dell'ADR, e il nostro slancio di sviluppo è rimasto positivo. I nostri mercati internazionali hanno registrato una crescita particolarmente robusta, con un RevPAR in aumento di quasi il 6%, trainato da incrementi a due cifre nell'area APEC. Il RevPAR negli Stati Uniti e in Canada è aumentato di oltre il 3% nel primo trimestre, sebbene a marzo abbiamo registrato una crescita più lenta"."Nonostante l', siamo fiduciosi che la potenza del nostro portfolio globale leader del settore, la solidità della nostra piattaforma di viaggi e del programma fedeltà Marriott Bonvoy, i nostri collaboratori dedicati e il resiliente modello di business a basso impatto sugli asset ci posizionino in modo ottimale per una crescita sostenibile a lungo termine", ha aggiunto.Marriottper l'intero anno una crescita dei ricavi da camera compresa tra l'1,5% e il 3,5%, rispetto al 2%-4% previsto in precedenza.