Maire Tecnimont, crescita a doppia cifra in 1° trim. Guidance confermata

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso ilconpari a 957,9 milioni di euro, in aumento del 31,5% rispetto al primo trimestre del 2022, grazie alla progressione dei progetti verso fasi in grado di esprimere maggiori volumi. L'è pari a 58 milioni di euro, in crescita del 32,7% grazie ai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Ilè pari al 6,1%, con un incremento di 10 punti base.L'è pari a 26,2 milioni, in aumento del 46,8%, mentre l'ammonta a 25,2 milioni, in crescita del 37,1%."I risultati del primo trimestre approvati oggi confermano la validità del nostro modello di business, che facendo leva sulle tecnologie sostenibili e sulla consolidata esperienza nella gestione di progetti complessi, pone la Transizione Energetica al centro della strategia industriale di Maire", ha commentato il"I dati economici mostrano una crescita a doppia cifra e la generazione di cassa a livello operativo più che compensa gli investimenti, destinati principalmente all’espansione del portafoglio di tecnologie a supporto della crescita futura - ha aggiunto - Forti di un backlog che raggiunge 7,9 miliardi di euro e di significative opportunità commerciali,".Laal 31 marzo 2023 mostra Disponibilità Nette per 94,6 milioni, in aumento di 0,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. La generazione di cassa operativa nel trimestre più che compensa gli investimenti del periodo, complessivamente pari a 41 milioni, di cui 35,8 milioni legati all' acquisizione di Conser La società, già annunciata al mercato il 2 marzo 2023 con il nuovo Piano Strategico 2023-32.