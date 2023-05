Francia, partite correnti passano in surplus a marzo

(Teleborsa) - A marzo 2023 ilmostrava un surplus di 1,4 miliardi di euro, in aumento rispetto al disavanzo di 1,5 miliardi di euro di febbraio (dato rivisto da un preliminare di -3 miliardi). Lo rivela la Banque de France. Gli analisti si aspettavamo un disavanzo di 3,3 miliardi.L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della, che chiude a marzo con un saldo negativo di 8 miliardi contro i -9,3 miliardi del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di -9,9 miliardi). Le stime degli analisti erano per un rosso in calo a 9,3 miliardi.Scende l'che si attesta a 50,5 miliardi (da 51,1 miliardi), mentre lediminuiscono a 58,5 miliardi (da 60,4 miliardi).