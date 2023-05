Limature per il settore utility italiano (-0,51%), seduta poco mossa per ERG

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 35.261,4, in calo dello 0,51% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 386, dopo aver iniziato gli scambi a 385.Tra i titoli del, sostanziale invarianza per, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di, che in chiusura evidenzia un moderato -0,1%.Tra leitaliane, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,75%.Ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,87% sui valori precedenti.