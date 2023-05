Lovaglio: MPS è tornata, replicheremo performance positiva in prossimi trimestri

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - "e oggi presentiamo risultati molto positivi". È così chedi, ha aperto la call con la comunità finanziaria sui risultati del primo trimestre 2023 "Il terzo trimestre del 2022, in cui abbiamo assunto i costi per le uscite di personale, è stato il turning point e questo trimestre ha mostrato gli effetti,", ha detto il banchiere.L'utile netto del primo trimestre del 2023 è stato di 236 milioni di euro (10 milioni di euro nel 1Q22), in aumento del +51,3% rispetto al trimestre precedente. "È il secondo trimestre consecutivo che mostra la", ha detto Lovaglio.Ildel primo trimestre del 2023 è stato in rialzo dell'1,2% t/t e del 56,6% a/a, trainato dall'aumento dello spread commerciale (+71 pb t/t e +158 pb a/a), nonostante gli impatti negativi una tantum sui costi TLTRO.L'AD ha parlato di una ", resiliente nel tempo, con un'elevata (75%) componente retail e PMI".In sostanza, i conti dei primi tre mesi dell'anno confermano "una nuova capacità di generare redditività e". "Le dinamiche operative sono in miglioramento, grazie all'aumento dei ricavi e un grande commitment alla riduzione dei costi", ha aggiunto, sottolineando che "i target del business plan sono in vista".