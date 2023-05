Pensioni e retribuzioni confermano gap: cresce ipotesi buco INPS

(Teleborsa) -, tanto che il governo ha già commissariato l'Istituto di previdenza , che si avvia verso un rinnovo dei vertici. Un provvedimento che ilgiudica, in quanto le performance dell'Istituto sono sempre state "ampiamente positive".La crescita dello sbè da attribuire alrispetto alla crescita dell'inflazione, che si è tradotto in unae in unal costo della vita, con conseguente perdita del potere d'acquisto degli stipendi.Nel primo trimestre 2023, lacontrattuali si è confermata, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, e questya differenza è soggetta ad allargarsi.L'allarme è stato lanciato dal presidente dell'INPS nel corso di un convegno sulle. Differenze di trattamento che continuano a crescere,, come dimostrato dai dati presentati al convegno. Basti pensare che,tra il 1985 e il 2019, nonostante l'età media si sia alzata da 35,8 a 42,7 anni e sia più difficile reperire lavoratori giovani., con gli occupati al decimo percentile di reddito che, nel 2018, in termini reali, prendevano in media di meno rispetto al 1985, mentre per gli occupati al 90esimo percentile si registrano retribuzioni crescenti.Il Presidente dell'INPS ha quindi parlato di, una misura utile a salvaguardare almeno le fasce di reddito più basse, che verrebbero così anche allineate all'inflazione. Per Tridico, in questi ultimi anni, sono state fatte, spendendo soldi ae della flessibilità. Ad esempio, l'anno scorso sono stati spesi, ma l'occupazione è salita solo di uno 0,07%. Per contro, è cresciuta molto l'occupazione nei servizi, in particolare in quelli con i salari più bassi, come ristorazione e turismo.