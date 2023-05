ERG, EBITDA stabile nel primo trimestre. Guidance confermata

ERG

(Teleborsa) -, società inclusa nel FTSE MIB e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha chiuso ilcon rpari a 220 milioni, in lieve aumento rispetto al primo trimestre 2022 (215 milioni), principalmente a seguito del pieno contributo derivante dalle acquisizioni effettuate nel secondo semestre 2022, all'entrata in esercizio dei parchi sviluppati internamente ed entrati in operatività progressivamente nel corso del secondo semestre 2022 e ad inizio del 2023, sostanzialmente compensato dai minori prezzi di mercato.Il, al netto degli special items, si attesta a 167 milioni, in linea rispetto ai 168 milioni registrati nel primo trimestre 2022. Ilè stato pari a 78 milioni, in diminuzione rispetto al risultato del primo trimestre 2022 (89 milioni)."In un contesto ancora volatile e incerto - ha commentato l'- ERG dà prova della propria resilienza industriale e finanziaria e registra risultati in linea con l'anno precedente nonostante uno scenario prezzi in forte contrazione grazie al pieno contributo della nuova capacità, sia derivante dalle acquisizioni che dallo sviluppo organico"."ERG ha inoltre continuato il suo percorso di diversificazione tecnologica e geografica con l'acquisizione del parco fotovoltaico di Garnacha in Spagna, il più grande per capacità nel portafoglio rinnovabile del gruppo - ha aggiunto - Prosegue anche il percorso verso l'obiettivo strategico di stabilizzazione dell'85-90% dell’Ebitda con la firma di due importanti PPA in Italia con primarie controparti Corporate che ci consentono di ottimizzare il profilo di rischio nella gestione del portafoglio rinnovabile".ERG ladi EBITDAnell'intervallo compreso tra 500 e 550 milioni, al netto dei clawback. In seguito all'acquisizione in Spagna gli investimenti sono previsti in rialzo nel range compreso tra 500 e 600 milioni (vs. il precedente 400-500) e di conseguenza l'indebitamento al rialzo che si attesta ora nel range 1400-1500 milioni.