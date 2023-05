illimity, utile in calo nel primo trimestre. Stima 2023 a oltre 100 milioni

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilriportando undi 7,8 milioni di euro, valore non pienamente confrontabile con lo stesso trimestre dell'anno precedente (15,7 milioni di euro) in quanto recepisce glirelativi alla risoluzione consensuale (con effetti dal mese di dicembre 2022) del precedenteavente per oggetto i sistemi informatici di illimity quantificabili in 8,5 milioni di euro lordi.Ildel primo trimestre 2023 si attesta a 48,4 milioni di euro, in crescita di circa il 5% rispetto al quarto trimestre del 2022 e del 34% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Lesi attestano a circa 15,1 milioni di euro, in aumento del 18% a/a, grazie al contributo di tutte le Divisioni di business."Il primo trimestre del 2023 è stato caratterizzato da- ha commentato- Abbiamo siglato un’importante partnership industriale di lungo periodo con il Gruppo Engineering, che ci permetterà di valorizzare ancora di più i nostri asset informatici, generando un importante contributo economico nel 2023 e rafforzando la redditività di lungo periodo della banca attraverso significative royalties"."Considerando i ricavi attesi dall'accordo sulla nostra piattaforma IT e la robusta pipeline di origination su cui stiamo lavorando, ci aspettiamo una forte progressione della redditività nella seconda parte dell'anno, che", ha aggiunto.Le rettifiche su crediti verso la clientela sono state pari a 2,8 milioni di euro esprimendo uncontenuto e pari a 43bps, anche grazie all'elevata presenza di impieghi assistiti da garanzie pubbliche o assicurati (56%) e alla bassa incidenza di crediti in stage 2 (2%).Al 31 marzo 2023, glidella Banca sono pari a 6,1 miliardi di euro in aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-4% rispetto a fine 2022). All'interno di questo aggregato, isuperano i 3,9 miliardi di euro, in aumento del 39% rispetto al 31 marzo 2022 (+4% rispetto al trimestre precedente), con il contributo in particolare dei business di credito performing alle imprese.