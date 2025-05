Interpump, utile primo trimestre scende a 57 milioni di euro. Vendite -4,5%

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha comunicato che ledelsono state pari a 521,6 milioni di euro, in calo del 4,5% rispetto ai 545,9 milioni del corrispondente periodo del 2024 (-7,5% la variazione a parità di perimetro). Su base organica il calo è stato pari al 8,1%: il dato sconta il processo di normalizzazione della domanda che interessa il settore Olio, processo iniziato nell'estate del 2023 e tutt'ora in atto. Quest'ultima divisione ha difatti registrato un calo del 12,3% sul totale (-14,1% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua, viceversa una crescita del 15,5% sul totale (9,1% a parità di perimetro).L'è stato pari a 117,3 milioni di euro, rispetto ai 127,4 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, in calo del 7,9% e con una incidenza sulle vendite pari a 22,5% rispetto al 23,3% del primo trimestre 2024. L'è stato pari a 57 milioni di euro, rispetto ai 67,6 milioni del primo trimestre 2024 con un decremento del 15,7%.Al 31 marzo 2025 laè pari ai 383,3 milioni di euro, rispetto ai 409 milioni al 31 dicembre 2024. Gli investimenti sono stati pari a 35,1 milioni, mentre 3,2 milioni sono stati dedicati all'acquisto di azioni proprie."I risultati del Trimestre sono in linea con le aspettative - ha commentato il- Il Gruppo conferma in positivo la capacità di mantenere elevato il livello di profittabilità anche in situazioni negative di mercato grazie alla diversificazione delle proprie attività e alla flessibilità che caratterizza il modello operativo. Per questo il Gruppo, nonostante un contesto che rimane incerto e di difficile lettura, conferma un fatturato per l'esercizio, su base organica, fra +1% e -5% e stima di poter consolidare la marginalità in un intervallo compreso fra il 22% e il 22,5%".