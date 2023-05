Holding Angel consolida presenza in Francia: tra le 10 aziende italiane a "Choose France" con il Presidente Macron

(Teleborsa) - Angel Holding che sviluppa soluzioni per i settori: rail, meccatronica digitale e aerospazio è tra le 10 realtà industriali italiane prescelte che per la terza volta interviene a “che ogni anno vede la partecipazione di grandi società internazionali e investitori,, volto ad attrarre investimenti stranieri in Francia. Holding Angel ha partecipato ad incontri istituzionali e B2B per discutere di piani di investimenti industriali e progetti tecnologici.Mermec società della Holding Angel - capitanata dal cavaliere del lavoro Vito Pertosa - ha partecipato ad incontri istituzionali e B2B per discutere di piani di investimenti industriali e progetti tecnologici.