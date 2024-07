Brunini confermato presidente ACI Europe

(Teleborsa) -, Amministratore Delegato di, è stato riconfermato alla carica di, l’associazione europea di categoria degli aeroporti che ha celebrato a Istanbul il 34° Congresso Annuale e l’Assemblea Generale.Il mandato di presidente di ACI EUROPE è stato. Brunini ha sottolineato che la sua rielezione “cade in un momento di crescenti sfide per l’industria aeroportuale europea ed è fondamentale restare uniti, lavorando a stretto contatto con le istituzioni europee, nonché con i governi nazionali” e ribadendo che “gli aeroporti europei sono il cuore pulsante del nostro continente”.Durante l’Assemblea Generale sono stati nominatidi ACI EUROPE per il primo mandato:, CEO, iGA Istanbul Airport (Türkiye),, CEO, Zürich Airport (Svizzera),, CEO, SEALAR (Francia),, CEO, Aeroporti polacchi – Polskie Porty Lotnicze S.A. (Polonia),, CEO, Manchester Airports Group (Regno Unito),, CEO, Aeroporto di Riga (Lettonia),, CEO, SOF Connect – Aeroporto di Sofia (Bulgaria),, CEO, Aeroporti di Copenaghen (Danimarca).Nel Consiglio siedono per il, vice CEO, Groupe ADP (Francia),, Président du Directoire, Société Aéroports de la Côte d’Azur (Francia),, CEO, TAV Airports Holding (Türkiye),, CEO, Finavia (Finlandia),, Presidente del comitato esecutivo, Fraport (Germania).