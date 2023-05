BTP Valore, MEF: premio extra finale di fedeltà dello 0,5%

(Teleborsa) -comunica la pubblicazione della scheda informativa relativa alla prima emissione delil titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail), che verrà collocato dsalvo(l’eventuale chiusura anticipata non potrà comunque avvenire prima di mercoledì 7 giugno, garantendo al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento).Il primo Btp Valore - spiega il Mef - avrà una scadenza di 4 anni e prevedràIl primo Btp Valore avrà cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Le cedole verranno calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti 2 anni di vita del titolo.l titolo sarà collocato alla pari, senza vincoli né commissioni, e con prezzo uguale a 100 sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.