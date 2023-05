IVS Group, risultati 1° trimestre in crescita con effetti business combination

IVS Group

(Teleborsa) -ha chiuso il primi trimestre dell'anno con un utile netto consolidato pari a 3,04 milioni di euro (prima di 0,7 milioni di utili attribuibili alle minoranze), in aumento rispetto al risultato in sostanziale pareggio dell'anno prima (0,03 milioni euro).al netto delle voci considerate non ricorrenti,, rispetto agli 0,8 milioni di marzo 2022.Ilammonta a 183,6 milioni,(92,2 milioni) che non includeva ancora le attività entrate nel gruppo a luglio 2022, a seguito della, pari a 27,1 milioni, èrispetto ai 16 milioni di marzo 2022.consolidato è pari a Euro 28,1 milioni, in aumento del 64,8% rispetto a Euro 17,0 milioni di marzo 2022. I margini operativi delle diversearee di business iniziano a riflettere gli effetti benefici attesi dalla business combination.consolidato sale a Euro 8,7 milioni al 31 marzo 2023 (+212,9% da Euro 2,8 milioni a marzo 2022).Laè negativa per Euro 402,9 milioni (inclusi circa Euro 66,3 milioni derivanti da contratti di affitto e leasingin base alle previsioni del principio IFRS 16), in miglioramento di circa 12,2 milioni rispetto a Euro 415,1 milioni a fine 2022 (di cui Euro69,4 milioni per IFRS16).