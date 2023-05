Iliad, 1° trimestre in crescita nel mobile e nel fisso

(Teleborsa) -annuncia buoni risultati per il, che evidenziano una ulteriore crescita nel segmento della telefonia mobile ed anche nel fisso, dove è entrata più di recente. Complessivamente, idi euro edi euro.di euro dai 50 milioni di rosso dello scorso anno.Nel, Iliad ha raggiunto, registrando una crescita di 282 mila utenti rispetto al trimestre precedente, chiuso al 31 dicembre 2022., l'offerta della fibra ottica ha convinto altri 22mila utenti, portando il. Sempre elevata lache si attesta al(ricerca Doxa)."A quasi cinque anni di distanza dal lancio della prima offerta, siamo il leader del mercato italiano per il 20esimo trimestre di fila per crescita netta di utenti sul mobile", afferma, Amministratore Delegato di iliad, sottolineando che questi risultati "sono tangibile che la strada che abbiamo scelto, cioè investire per offrire ai nostri utenti offerte di qualità, trasparenti e innovative, è la strada giusta".