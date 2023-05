Deere alza stime di profitto annuale su condizioni di mercato favorevoli

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha riportato undi 2,860 miliardi di dollari per ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 aprile 2023), o 9,65 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 2,098 miliardi di dollari, o 6,81 dollari per azione, per il trimestre al 1° maggio 2022. Le stime degli analisti erano per un utile per azione di 8,59 dollari.Lea livello mondiale sono aumentati del 30% a 17,387 miliardi di dollari. Le vendite nette sono state di 16,079 miliardi per il trimestre, rispetto ai 12,034 miliardi dello scorso anno."Come dimostrato dagli eccezionali risultati del secondo trimestre dell'azienda, Deere continua ae di un ambiente operativo in miglioramento - ha affermato il- Sebbene i vincoli della catena di approvvigionamento continuino a rappresentare una sfida, stiamo assistendo a ulteriori miglioramenti".Deereche l'attribuibile per l'anno fiscale 2023 sarà compreso tra 9,25 e 9,50 miliardi di dollari, superiore al range 8,75-9,25 miliardi previsto in precedenza."Sulla base dei risultati di Deere fino ad oggi, è chiaro che siamo- ha aggiunto May - Ciò è dovuto in gran parte al successo del nostro modello operativo industriale intelligente e alla nostra capacità di fornire valore ai nostri clienti aiutandoli a essere più redditizi, produttivi e sostenibili".