Giappone, banca centrale conferma tassi e alza stime inflazione

(Teleborsa) - La Banca centrale giapponese ha lasciato invariata la sua politica monetaria. I tassi di interesse restano dunque allo 0,1% come peraltro atteso dal mercato. Lo scorso marzo, il comitato guidato dal governatore, aveva deciso di alzare i tassi , per prima volta in 17 anni, abbandonando così la serie di tassi negativi.La decisione odierna è stata presa con voto unanime e il comitato si aggiornerà al prossimo meeting di metà giugno. La(BoJ) ha comunicato che proseguirà gli"in accordo con le decisioni assunte durante l'incontro di politica monetaria del marzo 2024".A fine del 2023 la BoJ deteneva il 54% delle obbligazioni emesse dallo Stato giapponese, aiutando così a tenere sotto controllo i tassi di interesse a lungo termine sulla vasta mole del debito pubblico giapponese, ma rendendo il mercato delle obbligazioni illiquido.Il board ha, in anticipazione di una progressiva crescita dei salari. Secondo le previsioni dei funzionari della banca centrale, l'indice dei prezzi al consumo giapponese, per l’anno fiscale 2024 che termina a marzo 2025, si assesterà al 2,8%, contro il 2,4% stimato in precedenza.